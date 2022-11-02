Kamp ve doğa tutkunları Gaziantep'te buluştu

Profesyonel kampçılarla kamp deneyimi yaşamak isteyen doğa tutkunları Gaziantep'te düzenlenen fuarda bir araya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası, Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Gaziantep Şubesi gibi firmaların destekleri ile bölgenin ilk ve tek doğal yaşam konseptli fuarı olma özelliği taşıyan CAMPEX Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı'nın açılış töreni, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. 30 firma ve 50 markanın temsil edildiği fuarda yeni sezon ürünler ilk defa görücüye çıktı. Gaziantepli firmaların yanı sıra İzmir, Uşak, Ankara, Karabük, Kocaeli, İstanbul, Kahramanmaraş, Bursa, Konya, Manisa, Adana illerinden firmalar ve katılımcıların yer aldığı fuarda, karavan, kamp malzemeleri, tiny house, bungalov, bisiklet, dizel ısıtıcı, solar enerji sistemleri gibi ürün grupları yer alıyor. Profesyonel kampçılarla kamp deneyimi yaşamak isteyen doğa tutkunları buluştuğu fuarda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Alleben Göletinde inşa edilen yeni karavan parkın maket tasarımının tanıtıldığı stant, ziyaretçilerden ilgi gördü. Stantta yeşilin maviyle buluştuğu alanda hizmete açılan karavan parka ilişkin; günlük, haftalık ve aylık konaklama hakkında bilgi verilirken ortak kullanım alanları arasında bulunan kafe, mutfak ve teras gibi mekanlar ziyaretçilere anlatıldı.

"Potansiyelimizi daha da arttırmak için büyük fırsat"

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, açılış töreninde yaptığı konuşmada Fuarlar Kenti Gaziantep” hedefiyle çıktıkları yolda şehre yeni bir fuar kazandırarak bölgenin ilk ve tek doğal yaşam konseptli fuarı olma özelliği taşıyan Campex Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı'nın ilkini gerçekleştirmenin ve doğaseverleri gazi şehrimizde buluşturmanın büyük mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Fuarın, 7'den 70'e herkese hitap ettiğini kaydeden Ünverdi, “Bu yönüyle de fuarımızın şehrimize renk katacağına, hareketlilik getireceğine inanıyorum. Gaziantep zaten tarihi dokusu ve gastronomisi ile herkesin gelmek istediği önemli bir turizm şehri ve bu tür organizasyonlar turizm potansiyelimizi daha da artırmamız için büyük bir fırsat. Yaşanabilir bir dünya için hepimize sorumluluklar düşüyor. Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de küresel ısınma ve iklim değişikliği karşısında dünyamızı korumak için yeşil üretim, verimlilik ve geri dönüşüm gibi konularda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Fuarımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

"Fuarların kent ekonomisine ve tanıtımına katkısı oluyor"

Gaziantep Valisi Davut Gül, Türk medeniyetinin, "İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın" anlayışı üzerine kurulduğunu hatırlatarak, "Bu noktada Büyükşehir Belediyemizin Gaziantep'e kazandırdığı Karavanpark gibi arka arkaya açılan karavan otoparkları ve kamp alanları son derece önemlidir. Kentimize karavanla gelen ziyaretçiler bundan dolayı memnun oluyorlar. Bu gibi çalışmalarla birlikte yapılan fuarların da kentimiz ekonomisine ve tanıtımına katkısı oluyor. Hepsi birbirini tamamlayan işlerdir" dedi.

"Fuarlarımız dünyada markalaştı"

Gaziantep'te çok fuar açtıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, Gaziantep'te en iyi karavan park alanını doğa tutkunlarıyla buluşturmak için güçlü bir irade ortaya koyduklarını belirterek, "Alleben Göleti'nde karavan severler için butik ve özgün bir alan inşa ettik" dedi. Zamanın ruhunu yakalayarak toplumsal talebi karşılamanın gerektiğini vurgulayan Başkan Şahin, şehir ekonomisinin doğru yönetilememesi halinde yarın çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalınabileceğini belirterek, "İnsanların artık geleneksel turizmden uzaklaştığını ve artık büyük otelleri tercih etmediğini anladık. İnsanlar artık daha butik daha kendine özgü alanlarda vakit geçirmek istiyor. Biz de en güzel karavan parkı yapmak için çalışmalara başladık. Hemen federasyonla bir araya gelerek nasıl bir model oluşturacağımızı konuştuk. İşin incelikleri ve detayları hakkında bilgi aldık. 3 ay gibi kısa bir sürede çalışmamızı ortaya çıkardık. Geldiğimiz nokta çok önemli bir nokta. Biz, Gaziantep modeli ile her şeyin en iyisini yapmalıyız. En güzelini yaparak önder ve lider olmalıyız. Bu bizim genetik kodlarımızda var. Karavan park inşasından mümkün olanının en iyisini yaptık. Yarın tabi ihtiyaçlar ve talepler değişebilir, yarın başka istekler olabilir. Ama biz, en iyisini yapma konusunda güçlü bir irade ortaya koyduk" dedi.

"Ülkemiz, doğasıyla kamp ve karavan turizmine hazır"

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ da, ülkemizin doğasıyla kamp ve karavan turizmine hazır olduğunu belirterek, 30 yıllık karavancılık deneyimleriyle ülkemizi görerek gezdiklerini bugün gelinen noktada bu tür etkinliklerle ülkemiz kazanacağını dile getirdi. Yapılan konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirilerek katılımcı firmalar tarafından açılan stantlar gezildi. Fuarın açılış törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ, sektör temsilcileri, kurum ve firma yetkilileri, sanayiciler ile davetliler katıldı.

Fuarın ikinci gününde “Karavan Turizmi” konulu panel gerçekleşecek. Ayrıca fuar çerçevesinde Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Gaziantep Şubesi örnek kamp alanı oluşturacak ve çeşitli etkinliklerle fuara renk katacak. Gaziantep Off-Road kulübü ise arazi araçlarını sergileyeceği fuar 5 gün boyunca açık kalacak.