Kamp ve karavan tutkunları fuarda buluşuyor

Gaziantep Sanayi Odası tarafından düzenlenecek CAMPEX Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı, 02-06 Kasım 2022 tarihleri arasında OFM Ortadoğu Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Doğal yaşam ve karavan hayatının popüler olduğu günümüzde profesyonel kampçıların yanı sıra kamp deneyimi yaşamak isteyen doğa tutkunları, CAMPEX Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı'nda buluşacak. Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, fuarlar şehri Gaziantep hedefiyle yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda bölgenin ilk ve tek doğal yaşam konseptli fuarı olma özelliği taşıyan CAMPEX Fuarı'nı Gaziantep'e kazandıracaklarını belirterek, “Fuarlar dünyaya açılan penceremiz ve Gaziantep olarak fuarlarla büyümeye devam ediyoruz. Gerçekleştireceğimiz CAMPEX Fuarı da şehrimize ve bölgemize yeni bir farklılık ve heyecan katacak. Ekonomik, ticari ve sosyal anlamda önemli kazanımlar sağlayacak. Renkli ve keyifli geçecek fuarımız 7'den 70'e herkese hitap edecek” diye konuştu.

Karavan, motokaravan, çekme karavan, off-road karavan, Tiny House, bungalov, kamp malzemeleri ve tekstil ürünleri, doğa sporları, bisiklet gibi ürünlerin sergileneceği fuarı, son dönemde doğa ile iç içe olmayı tercih eden binlerce doğaseverin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuar birçok markanın gelecek yılki yeni sezon ürünlerinin ilk defa görücüye çıkaracağı, gerek yeni bir karavan sahibi olmak isteyen, gerekse var olan karavanını veya kamp ekipmanını yeni modeliyle değiştirmek, yeni dekorasyon ve aksesuarları denemek isteyen alıcılara, hayallerindeki kamp ortamına kavuşma imkanı sağlamayı da hedefliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziantep'e kazandırdığı Karavanpark gibi arka arkaya açılan karavan otoparkları ve kamp alanları ile birlikte Türkiye'de 500 milyon dolarlık bir sektör haline gelen kamp karavan üreticileri 2023 modellerini CAMPEX Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı'nda tanıtacak. Gaziantep Sanayi Odası iş birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile gerçekleştirilecek fuarda ilginç modeller ve ürünler yer alacak.

Ayrıca Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Gaziantep Şubesi fuarda örnek kamp alanı oluşturacak ve çeşitli etkinliklerle fuara renk katacak. Gaziantep' in yanı sıra bölgedeki tüm il ve ilçelerden yoğun ilgi görecek fuar 5 gün süresince doğaseverlere açık olacak.