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Kamu kurumlarında hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Gaziantep’te kamu binalarında hırsızlık yapan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziantep'te kamu binalarında hırsızlık yapan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.


Gaziantep'te kamu kurumlarında hırsızlık yapan 3 kişi polislerin titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Kamu kurumlarından elektronik cihazlar çaldıkları tespit edilen hırsızlar polis ekiplerinin kamera görüntülerini incelemesi sonucu kimlikleri belirlendi. Hırsızların daha öncede aynı suçlardan sabıkalı oldukları belirlendi. Hırsızları saklandıkları yerlerde yakalayarak göz altına alan polis ekipleri sorgularının ardından Gaziantep Adliyesine sevk edildi.

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