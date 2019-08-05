Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kazada biri 5 günlük bebek olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Osmaniye D-400 karayolu Uluyatır mevkisinde Gaziantep - Nizip istikametinde seyir eden ve M.G.(42) idaresindeki 32 HH 994 plakalı kamyonet ile karşı istikametten gelen D.S.Ü.(38) yönetimindeki 27 Y 5969 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan 5 aylık bebek M.Ü., kardeşleri 7 yaşındaki G.Ü, 9 yaşındaki Z.Ü. ve 30 yaşındaki anneleri M.Ü., yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.