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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Gaziantep’te kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk görenleri korkuttu.

Gaziantep'te kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk görenleri korkuttu.


Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Tüfenkçi Yusuf Bulvarı'ndan şehir merkezi istikametine giden nakliye kamyonetinin kasasında 2 kişinin tehlikeli yolculuğu görenlere korku dolu anlar yaşattı. Zaman zaman kasislere giren kamyonetin kasasına oturan 2 kişi, tehlikeye ve soğuk havaya rağmen tehlikeli yolculuğa devam etti. Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan sohbetini sürdüren 2 kişinin yolculuk esnasında istifini bile bozmaması dikkat çekti. (MB-SD-HA-Y)

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