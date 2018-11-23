Gaziantep'te kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk görenleri korkuttu.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Tüfenkçi Yusuf Bulvarı'ndan şehir merkezi istikametine giden nakliye kamyonetinin kasasında 2 kişinin tehlikeli yolculuğu görenlere korku dolu anlar yaşattı. Zaman zaman kasislere giren kamyonetin kasasına oturan 2 kişi, tehlikeye ve soğuk havaya rağmen tehlikeli yolculuğa devam etti. Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan sohbetini sürdüren 2 kişinin yolculuk esnasında istifini bile bozmaması dikkat çekti. (MB-SD-HA-Y)