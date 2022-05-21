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Kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep’in Nizip ilçesinde evinin önünde oynarken kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki Aynur Boynuzoğlu hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde evinin önünde oynarken kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki Aynur Boynuzoğlu hayatını kaybetti.


Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla evinin önünde oynayan 2 yaşındaki Aynur Boynuzoğlu karşıya geçmeye çalışırken nakliye kamyonetinin altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip devlet hastanesine getirildi. Burada yapılan müdahalenin ardından 2 yaşındaki Aynur Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkedildi. Ameliyata alınan talihsiz çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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