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Kamyonette tehlikeli yolculuk

Gaziantep’te eşya taşındığı görülen kamyonetin kasasında biri çocuk 3 kişinin tehlikeli yolculuğu görenleri korkuttu.

Gaziantep'te eşya taşındığı görülen kamyonetin kasasında biri çocuk 3 kişinin tehlikeli yolculuğu görenleri korkuttu.


Gaziantep'te ev eşyaları yüklü bir kamyonetin kasasında biri çocuk toplam 3 kişi tehlikeye rağmen dakikalarca yolculuk etti. Trafikteki diğer sürücülerin yüreklerini ağzına getiren tehlikeli yolculukta kadın ve çocuk kasada otururken, bir erkek ise korkuluklara oturdu.

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