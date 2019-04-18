Kamyonette tehlikeli yolculuk

Gaziantep'te eşya taşındığı görülen kamyonetin kasasında biri çocuk 3 kişinin tehlikeli yolculuğu görenleri korkuttu.

Gaziantep'te ev eşyaları yüklü bir kamyonetin kasasında biri çocuk toplam 3 kişi tehlikeye rağmen dakikalarca yolculuk etti. Trafikteki diğer sürücülerin yüreklerini ağzına getiren tehlikeli yolculukta kadın ve çocuk kasada otururken, bir erkek ise korkuluklara oturdu.