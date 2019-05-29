Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Gaziantep'te kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesine bağlı İncilikaya Mahallesi'nde seyir halinde bulunan 19 yaşındaki Kadir Sevimli'nin idaresindeki 27 AHS 07 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Abdullah Gürtekin'in yönetimindeki 27 BD 610 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisinde sıkışan Sevimli, kazayı görenlerin ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından özel bir hastanenin acil servisine götürülen Sevimli tedaviye alındı. Sevimli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sevimli'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.