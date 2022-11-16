İhlas Haber Ajansı

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Kamyonun gizli bölmesinde 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep’te ekipler, durdurdukları bir kamyonda yaptıkları aramada 30 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gaziantep'te ekipler, durdurdukları bir kamyonda yaptıkları aramada 30 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettikleri bir kamyonu uygulama noktasında durdurdu. Narkotik dedektör köpek Maximilon ile arama yapan ekipler, köpeğin verdiği tepki üzerine, kamyon kasasının zeminine yapılmış gizli bölme içerisinde toplam 30 kilo 650 gram skunk ele geçirdi.


Kamyon şoförünü gözaltına alan ekipler, uyuşturucu maddelere ise imha etmek üzere el koydu.

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