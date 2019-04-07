Kan bağışı protokolü imzalandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Valilik, Şahinbey Belediyesi ve Türk Kızılay'ı işbirliğinde gerçekleştirilen “Kan Bağışı Kampanyası” protokol imza töreninde kan bağışında bulunmaları konusunda vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Şahinbey Belediyesi ile Türk Kızılay'ı Gaziantep Kan Bağışı Merkezi arasında imzalanan protokol ile Şahinbey Belediyesi lojistik destek verecek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacak. Vatandaşlarımız kan vermeye teşvik edilecek. Türk Kızılay'ı bizim milli kuruluşumuz. Hem en dar zamanımızda hem de rutin tedavi amaçlı kan ihtiyaçlarımızda Kızılay'a başvuruyoruz. Yine afet durumunda da ilk gideceğimiz yer Kızılay. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizi kan vermeye davet ediyorum” dedi.

“14 bin 402 ünite kan topladık”

Kan bağışı kampanyasının yaklaşık on yıldır yapıldığını bildiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kampanyanın vatandaşların kan ihtiyacını karşılamaya ve vatandaşları kan vermeye teşvik etmeye yönelik bir uygulama olduğunu belirterek “Kan bağışı kampanyası her yıl Gaziantep Valiliğimiz, Şahinbey Belediyemiz ve Kızılay işbirliği ile yürüttüğümüz bir çalışma. Vatandaşlarımızı kan vermeye teşvik eden ve kan ihtiyacını karşılamaya yönelik bir uygulama. Kan bağışı kampanyasını 10 yıldır yapıyoruz. Şu ana kadar 14 bin 402 ünite kan toplamış olduk. Bu yılda kampanyamızı 22 Nisan tarihinde yapacağız. Ramazan öncesi yapacağımız bu kampanya ile Ramazan ayı boyunca kan bağışı merkezine yapılan kan bağışı azaldığı için bu vesile ile ay boyunca kan merkezinin ihtiyacını karşılamış olacağız. Desteklerinden dolayı Gaziantep Valimize ve Kızılay Kan Bağışı Müdürümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Rekor Şahinbey'de"

Türkiye'de tek noktada kan bağışı toplama rekorunu 2013 yılında 2 bin 883 ünite kan toplayarak kıran Şahinbey Belediyesi 2016 yılında yaptığı organizasyonla kendi rekorunu egale ederek bu sayıyı 3 bin 156'ya çıkarmıştı. Şahinbey Belediyesi kan bağışı kampanyasında en fazla kan bağışının yanı sıra, en fazla katılımcı ve en fazla bayan katılımcı rekorunu da elinde bulunduruyor.

Konuşmalar sonrasında, Vali Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Kan Bağışı Merkezi Bölge Müdürü Halis Uzunkaya arasında protokol imzalandı.