Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Genç Kızılay Öğrenci Kulübünün düzenlediği, moderatörlüğünü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı ve Yazar Zekeriya Efiloğlu'nun yaptığı ve Araştırmacı-Şair-Yazar Mehmet Ali Bulut'un konuk olduğu “Kan Gruplarına Göre Beslenme” programı çevrimiçi gerçekleştirildi.

Video konferans yöntemiyle düzenlenen programa katılımcıların ilgisi yoğun oldu. Birçok kez tartışmalara sebep olan “Kan Gruplarına Göre Beslenme” konusu hakkında yazdığı kitaplarla tanınan Mehmet Ali Bulut'un düşüncelerini öğrenip, bilgi almak amacıyla düzenlenen söyleşiye 117 kişi katılım sağladı. Programın moderatörü Zekeriya Efiloğlu'da öğrencilerin ve katılımcıların merak ettiği soruları Mehmet Ali Bulut'a yönlendirdi.

Hangi kan grubunda hangi besinler vücuda zarar verir

Söyleşinin konuğu olan Mehmet Ali Bulut, rahatsızlık yaşadığı dönemlerde araştırmalarına başladığı çalışmanın ilk denemelerini kendi üzerinde yaptığını ve geçirdiği rahatsızlığı araştırmasının sonunda bulduğu yöntemlerle kendisini tedavi ettiğini belirtti. Bulut, kan gruplarına göre beslenme düzenini, hastalığı olanlara, kilo problemi yaşayanlara kendi denediği yöntemlerden bahsetti. “Hangi kan grubunda hangi besinler vücuda zarar verir, yediğimiz bir besinin bize zarar verdiğini nasıl anlarız” sorularının cevaplandığı video konferans büyük ilgiyle takip edildi.