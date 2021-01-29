İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kan gruplarına göre beslenme

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Genç Kızılay Öğrenci Kulübünün düzenlediği, moderatörlüğünü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı ve Yazar Zekeriya Efiloğlu’nun yaptığı ve Araştırmacı-Şair-Yazar Mehmet Ali Bulut’un konuk olduğu “Kan Gruplarına Göre Beslenme” programı çevrimiçi gerçekleştirildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Genç Kızılay Öğrenci Kulübünün düzenlediği, moderatörlüğünü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı ve Yazar Zekeriya Efiloğlu'nun yaptığı ve Araştırmacı-Şair-Yazar Mehmet Ali Bulut'un konuk olduğu “Kan Gruplarına Göre Beslenme” programı çevrimiçi gerçekleştirildi.


Video konferans yöntemiyle düzenlenen programa katılımcıların ilgisi yoğun oldu. Birçok kez tartışmalara sebep olan “Kan Gruplarına Göre Beslenme” konusu hakkında yazdığı kitaplarla tanınan Mehmet Ali Bulut'un düşüncelerini öğrenip, bilgi almak amacıyla düzenlenen söyleşiye 117 kişi katılım sağladı. Programın moderatörü Zekeriya Efiloğlu'da öğrencilerin ve katılımcıların merak ettiği soruları Mehmet Ali Bulut'a yönlendirdi.


Hangi kan grubunda hangi besinler vücuda zarar verir


Söyleşinin konuğu olan Mehmet Ali Bulut, rahatsızlık yaşadığı dönemlerde araştırmalarına başladığı çalışmanın ilk denemelerini kendi üzerinde yaptığını ve geçirdiği rahatsızlığı araştırmasının sonunda bulduğu yöntemlerle kendisini tedavi ettiğini belirtti. Bulut, kan gruplarına göre beslenme düzenini, hastalığı olanlara, kilo problemi yaşayanlara kendi denediği yöntemlerden bahsetti. “Hangi kan grubunda hangi besinler vücuda zarar verir, yediğimiz bir besinin bize zarar verdiğini nasıl anlarız” sorularının cevaplandığı video konferans büyük ilgiyle takip edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.