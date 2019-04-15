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Kanser hastalarına piknik morali

Medical Park Gaziantep Hastanesi 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla kanser hastalarına yönelik piknik şöleni düzenledi.


Her yıl 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında kanser hastalarının moral ve motivasyonun artması için düzenlenen MedicalPark Gaziantep Hastanesi 3. Geleneksel Piknik Şöleni yoğun katılım ile gerçekleşti. Organizasyon Yeni Yaşam Hematoloji ve Onkoloji Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerinin de katılımıyla gerçekleşti.


Gaziantep'te bir kafede canlı müzik ve ikram eşliğinde keyifli dakikalar geçiren hasta ve hasta yakınları doyasıya eğlendi.

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