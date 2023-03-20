Kanser hastasına ince bağırsağından mide yapıldı

İleri evre mide kanseri olan 52 yaşındaki hastaya, Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde ince bağırsaktan mide yapıldı.

Gaziantep'te yaşayan ve ileri derece mide kanseri olan 52 yaşındaki Şerif Çetin, yaşadığı sağlık sıkıntıları nedeniyle daha önce birçok sağlık kuruluşuna başvurdu. Durumunun riskli olduğu ve ameliyat yapılamayacağı söylenen Çetin, yaptığı araştırmaların ardından son çare olarak Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ne başvurdu. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı tarafından muayene edilen Çetin, yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından hemen ameliyata alındı. Yapılan operasyonda, hastanın midesi tamamen alınarak ince bağırsaktan yeni bir mide yapıldı.

Yapılan operasyonun ardından sağlığına kavuşan Şerif Çetin, “Mide kanseri olduğumu öğrendiğim andan itibaren tedavi için çok mücadele verdim. Ciddi sıkıntılar yaşamaya başladım. Başvurduğum sağlık kuruluşlarında müdahale edemeyeceklerini söylediler. Araştırma yaptım ve Anka Hastanesi'nde böyle riskli ameliyatların başarı ile gerçekleştirildiğini gördüm. Doktorumuz başarılı ameliyatla adeta sağlığıma kavuşturdu. Söylenecek söz bulamıyorum. Ameliyat sürecinde ve sonrasında sunulan özverili hizmet ve ilgi için Dr. Yağcı, ANKA Hastanesi yönetimi ve çalışanlarına teşekkür ederim” diye konuştu

İnce bağırsaktan yapılan mide ile hayata bağlandı

Riskli operasyonu başarı ile gerçekleştiren Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı ise operasyon hakkında bilgileri vererek, “Hastamız ileri evre mide kanseri hastası. Yaptığımız tetkiklerin ardından durumunu değerlendirip hemen ameliyata aldık. Hastamızın kanserli midesinin tamamını alarak ince bağırsağından yeni bir mide yaptık. Hastamızın durumu şu an iyi. Kendisini sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Mide kanserinin ülkemizde en çok rastlanan kanserler arasında yer aldığına dikkat çeken Doç. Dr. Yağcı, ”Erkeklerde, kadınlara oranla daha sık rastlanan mide kanseri, son yıllarda teknolojideki gelişmeler sayesinde erken teşhis edilip, doğru tedavi uygulamaları ile kontrol altına alınabilmektedir. Mide kanseri belirtileri, hastalığı erken evrede yakalamak açısından çok önemlidir. Çeşitli sindirim sistemi bozuklukları, mide bölgesinde ağrı ve hazımsızlık şikâyetlerini fark eder fark etmez uzman doktor kontrolüne başvurmanızı tavsiye ederim” diye konuştu.