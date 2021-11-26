Kanser tedavi gören öğretmene sürpriz kutlama

Mide kanseri nedeniyle 1 yıldır tedavi gören 57 yaşındaki öğretmen Gülhan Baykara'ya, tedavi gördüğü hastanede sürpriz öğretmenler günü kutlaması gerçekleştirildi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde yaklaşık bir yıldır mide kanseri tedavisi süren 57 yaşındaki Gülhan Baykara'ya tedavi gördüğü hastanede sürpriz kutlama gerçekleştirildi. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökmen Aktaş öncülüğünde tedavisine Öğretmenler Günün'de de devam edilen Baykara için hastane yönetim hekimleri tarafından pasta kesilerek, Öğretmenler Günü kutlandı. Sürpriz kutlama için teşekkür eden Baykara yaptığı açıklamada, "Yıllarını eğitime adamış biri olarak Öğretmenler Günü'nde burada tedavi görüyor olmak biraz beni burktu. Ama sevgili hekimim ve hastane yönetimi, öğretmen olduğumu unutmadı ve bana güzel bir sürpriz gerçekleştirdi. Herkese çok teşekkür ederim. Bu hastalıkta moral ve motivasyon oldukça önemli. Herkese teşekkür ederim" ifadesinde bulundu.