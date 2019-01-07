Kanser tedavisi sürecindekilere ‘verem' uyarısı

Dr. Demet Çetin verem hastalığının iyi beslenemeyen yoksul kesimin hastalığı olduğunu belirterek, kötü beslenenlerin risk altında olduğunu, vücut direncini düşüren kanser ve kanser tedavisi görenlerin de bu riski taşıdığını söyledi.

Uzm. Dr. Demet Çetin Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası nedeniyle verem hastalığı hakkında önemli bilgiler verdi. Kötü beslenmenin verem için risk faktörü olduğu gibi bunun yanında, vücut direncini azaltan, şeker hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, kanser ve kanser tedavisi görenlerin de bu riski oluşturduğunu sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Çetin "Her mikropla karşılaşan hasta olmuyor. Vücut direnci bunların büyük bir kısmını ortadan kaldırmaktadır. 5 yaşın altındaki çocuklar, beslenmesi bozuk, yetersiz beslenen zayıf kişiler, altta yatan hastalığı olanlar, verem için risk altındalar" dedi.

"3 haftadan uzun süren öksürüklere dikkat"

Verem Hastalığının öksürükle başladığını belirten Çetin, "3 haftadan uzun süren öksürüklere özellikle dikkat etmek gerekiyor. Öksürüğün yanında dikkat çeken diğer sebepler, iştahsızlık, zayıflama, halsizlik ve gece terlemeleri olarak ortaya çıkıyor. Balgamda kan görülmesi gibi daha ciddi sıkıntılar da sebep olmaktadır. Bugün kullandığımız ilaçlarla yüzde yüze yakın tedavi edebiliyoruz. Kısa sürede bulaştırmayı ortadan kaldırıyoruz. Bu hastalar tedavi başladıktan sonra risk oluşturmuyor. Bizim ülkemiz bu konuda tecrübeli, Verem Savaş Dispanserlerimiz var. Sağlık Bakanlığı tarafından Verem Savaş Dispanserleri aracılığıyla hastaların ilaçları ücretsiz bir şekilde sağlanmaktadır. Hastaların ülkemizde 70 yıldan beri tüm tedavisi hastanede yatışları, takipleri ücretsiz bir şekilde yapılmaktadır. Geçmiş yıllardan bugüne hastalıkla mücadelede başarı oranı yüksek. Hasta sayımız günümüze göre 3'te 2'ye inmiş bir durumdadır. Nüfus artışını da sayarsak bu önemli bir başarıdır. Verem Savaş'ın başarılı olduğunu göstermektedir" şeklinde konuştu.

"Tedaviyi reddeden hastaya hukuken kolluk kuvveti ile ilacı verilmek zorunda"

Veremin toplum için bir tehdit oluşturduğundan bildirimi zorunlu bir hastalık olduğunu kaydeden Çetin, "Tedaviyi reddeden hastanın hukuken kolluk kuvveti ile ilacını vermek zorunda, böyle bir zorunluluğu var. O yüzden her nerede olursa olsun, tüberküloz hastasına tanı konulduğu zaman bildirimi yapılmakta, hem yakınlarının taraması yapılmakta hem de ilaçlarını alıp almadığının takibi yapılmaktadır" diye konuştu.