Kansere dikkat çekmek için pembe etkinlik

Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı kapsamında gerçekleştirilen pembe etkinlikte, onkoloji hastalarına özel olarak hazırlanan yiyecek ve içecekler hastalara ikram edildi. Bağlama ve gitar dinletisi eşliğinde gerçekleştirilen kokteylde Medical Park Gaziantep Hastanesi hekimleri ve onkoloji tedavisi gören hastalar gönüllerince eğlenip hoş vakit geçirdi aynı zamanda, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Türkoğlu onkoloji hastaları için de bağlama eşliğinde bir türkü seslendirdi.

Tıbbi Onkoloji, Doç. Dr. Mustafa Yıldırım, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi, Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı, Genel Cerrahi, Prof. Dr. Yusuf Yağmur, Doç. Dr. Mesut Gül, Doç. Dr. Ahmet Türkoğlu, Nükleer Tıp Doç. Dr. Füsun Kökçü, Radyasyon Onkolojisi Uzm. Dr. Ali İhsan Şeran, Onkoloji Uzm. Dyt. Özlem Güleçoğlu ve Sağlıklı Yaşam Merkezi Koordinatörü Hilal Şahin ise kokteylde onkoloji hastaları ile sohbet ederek, şarkılar söyledi. Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında gerçekleştirilen pembe ekim etkinliği, Onkoloji hastaları ve hastane çalışanları tarafından oldukça ilgi gördü. Onkoloji hastaları kendileri için düzenlenen bu etkinliğin pandemi sürecinde moral veren bir etkinlik olduğunu belirterek bu tür etkinliklerin onkoloji hastaları için daha sık yapılması gerektiğini belirterek teşekkür ettiler.