Kapadokya Üniversitesi YKS öncesi rehber öğretmenlerle buluştu

Kapadokya Üniversitesi, yaklaşan üniversite sınavı öncesi Gaziantep ve Şanlıurfa'da rehber öğretmenleriyle buluştu.

Kapadokya Üniversitesi 15-16 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan YKS öncesi Gaziantep ve Şanlıurfa'da görev yapan rehber öğretmenlerle kahvaltıda buluşarak fikir alışverişinde bulundu. Programa katılan Kapadokya Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Öğrenci Koordinatörü Arda Çakır, önceki yıl değişen sınav sisteminin doğurduğu sonuçlarla ilgili önemli bilgiler aktarırken, doğru meslek tercihi ile ilgili de bir sunum yaptı.

Kapadokya Üniversitesinin bölüm ve programlarını tanıtan Arda Çakır, üniversitenin çalışmaları, iş birlikleri ve faaliyetleri ile ilgili çeşitli bilgiler paylaştı. Çakır, "Geçen yıl değişen sınav sistemi ile oluşan puan durumuyla birçok öğrenci yanlış tercih yaptı ve bunun sonucunda da bir çok öğrencimiz açıkta kaldı. Bizler Kapadokya Üniversitesi olarak geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin bu yıl da bu yanlışa düşmemesi için öğretmen ve öğrencilerimizle buluşarak doğru bilgilendirmeleri yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.