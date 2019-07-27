Kapak açma furyasında gelinen sona nokta

SANKO Holding'in iş makinaları sektöründeki yatırımı MST tesislerinde üretilen 22 tonluk ekskavatörle gerçekleştirilen kapak açma şovu, sosyal medyada en çok izlenen görseller arasına girdi.

MST'nin, Gaziantep 4'üncü OSB'de bulunan üretim tesisleri bahçesinde M220LC model 22 tonluk ekskavatör ile gerçekleştirilen Bottle Cap Challenge (Şişe kapağı açma yarışması), iş makinesinin hassasiyeti ve operatörün mahareti sayesinde adeta şova dönüştü. Dünya genelinde birçok yöntemle denenen Bottle Cap Challenge, MST üretim tesisleri bahçesinde çelik varil üzerine konulan su bidonu kapağı, kepçe tırnağının teması ile açıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri kısa sürede binlerce kişi izledi.

MST hakkında

MST İş ve Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., üretimini Gaziantep'teki 42 bin metrekarelik kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılmış tesislerinde gerçekleştiriyor. MST markalı olarak üretilen ekskavatör, kazıcı yükleyici, teleskopik yükleyici ve mini ekskavatör, ülke sanayine önemli değer katmaktadır.

MST, Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli artırmakta ve yeni teknoloji çalışmalarında bulunmaktadır. MST, Ar-Ge çalışmalarını, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenmiş Ar-Ge merkezinde Türk Mühendis ve teknisyenleri yürütmektedir.