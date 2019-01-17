Kapalı yöntemle yapılan şeker ameliyatı ile şeker hastalığından kurtuldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki diyabet hastası Onur Sobay Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde Genel Cerrahi ,Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Emin Yılmaz tarafından gerçekleştirilen kapalı yöntem şeker (diyabet) ameliyatı sonrasında sağlığına kavuştu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ikamet eden, şeker hastası Onur Sobay, 3 yıldan beri şeker ilaçları kullanarak hastalığını kontrol etmeye çalışıyordu. Yaşam standartlarını iyileştirmek için Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz'a başvurdu. Op. Dr. Yılmaz tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin ardından Onur Sobay için şeker ameliyatı yapılmasına karar verildi.

Sobay'a gerçekleştirdiği laparoskopik şeker (diyabet) ameliyatının gayet başarılı geçtiğini ifaden Op. Dr. Yılmaz, “Şeker hastalığı ile mücadele eden genç hastamız verilen diyabet tedavilerinden yeterince fayda görememiş. Tahlil ve tetkiklerde laparoskopik (kapalı şeker ameliyatı) olmasına engel bir durum olmadığını belirledik. Ameliyatlar laparoskopik yani kapalı şekilde yapılmaktadır ve 5-6 tane küçük delikten yapılan ameliyatlardır. Hastamızın başarılı bir şekilde laparoskopik şeker (diyabet) ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamızın şekeri ilaç kullanmadan şekeri normal seviyelere geldi. Şeker ameliyatı tamamen kapalı yöntemle gerçekleştiği için de çok kısa sürede hastalarımız ayağa kalkıyor ve normal hayatına geri dönebiliyor. Tip 2 şeker hastası olsa bile hala pankreasında insülin hormonu üretebilecek yeterli miktarda hücre olması gereken hastaların ameliyat olduğunda zaman başarı şansı yüzde 85-90'larda'' dedi.

3 yıldır şeker hastası olan ve ameliyatla sağlığına kavuşan Onur Sobay, “ Şeker değerim ilaç kullanmama rağmen düşmüyordu. Hayat standartlarımı yükseltmek istiyordum. Daha sonra birçok hastanın şeker ameliyatı ile hastalıktan kurtulduğunu öğrendim. Gaziantep Özel HATEM Hastanesi'nde bu ameliyatın başarılı şekilde uygulandığı bilgisine ulaştım ve Op. Dr. Emin Yılmaz Bey ile temasa geçtim. Emin Bey bu ameliyatın yapılabileceğini ve rahatlayabileceğimi söyledi. Ameliyatım çok başarılı geçti ve sağlık durumum iyi. Şekerim normal seviyelere düştü. Tip 2 şeker hastası olan vatandaşlar gidip rahatlıkla ameliyat olabilirler. Ameliyatımı başarılı bir şeklide gerçekleştiren Dr. Emin Bey başta olmak üzere, ilgilerini eksik etmeyen, kendimi ev deymişim gibi hissetmemi sağlayan hastane çalışanlarına teşekkür ederim" diye konuştu.