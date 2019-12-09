İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapkaç anı kamerada

Gaziantep’te bir vatandaşın cep telefonunu alıp kaçan kapkaççı önce kameraya sonra polise yakalandı.

Gaziantep'te bir vatandaşın cep telefonunu alıp kaçan kapkaççı önce kameraya sonra polise yakalandı.


Gaziantep'te bir vatandaşın cep telefonunu alıp kaçan ve güvenlik kamerasına yakalanan 3 kapkaççı, Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 2 farklı kapkaç olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Benzer olaylardan suç kayıtları olan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.