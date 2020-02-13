Kapkaç şüphelileri kameralardan kaçamadı

Gaziantep'te meydana gelen iki farklı kapkaç olayını gerçekleştiren 2 şüpheli güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Saçaklı ve Kılınçoğlu mahallelerinde 9 ve 11 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen 2 adet faili meçhul kapkaç olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalan şüphelilerin kapkaç anları ise çevredeki kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerin ilkinde şüphelilerin bir kadına arkadan bisikletle yaklaşarak telefonunu çaldığı, ikinci görüntüde ise telefonla konuşan başka bir vatandaşı takip ettikleri görülüyor.

Görevlilerin titiz çalışmaları sonucu yakalanana şüphelileri çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.