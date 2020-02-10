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Kapkaç ve evden hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalandı

Gaziantep’te kapkaç ve evden hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalandı.

Gaziantep'te kapkaç ve evden hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalandı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çağdaş, Şenyurt ve Güzelvadi Mahallelerinde Kapkaç, Evden Hırsızlık ve çalıntı hırsızlık malzemelerinin bulunmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 4 şüpheli şahıs yakalanırken, şahıslarla birlikte çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.


Şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemlere sonrası adli makamlara sevk edilirken, çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

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