Kapkaççı önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı

Gaziantep’te kadınların çantalarını alıp kaçan şüpheli önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.
Gaziantep'te kadınların çantalarını alıp kaçan şüpheli önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey Kozluca Mahallesinde meydana gelen 2 kapkaç olayı gerçekleştiren şüpheli şahsı güvenlik kameralarından tespit etti. Yapılan operasyon sonucu yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.