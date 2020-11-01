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Kapkaççı önce kameraya sonra polise yakalandı

Gaziantep’te bir kadının çantasını alıp kaçan şüpheli önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

Gaziantep'te bir kadının çantasını alıp kaçan şüpheli önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cengiztopel Mahallesi'nde bir kadının çantasını alıp kaçan şüpheli hakkında inceleme başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalar sonucu güvenlik kamerasından tespit ettikleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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