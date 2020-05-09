İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapkaççılar önce kameraya sonra polise yakalandı

4 adet faili meçhul kapkaç olayını gerçekleştiren ve güvenlik kameralarına yakalanan kapkaççılar polisten kaçamadı.


Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Görevlilerince Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güneş, Düztepe, 75. Yıl Mahalleri ile Şehitkâmil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde Mayıs ayında meydana gelen ve güvenlik kameralarına yansıyan 4 adet faili meçhul kapkaç olayını gerçekleştiren 4 şahıs yakaladı. Yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1 şahıs hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.