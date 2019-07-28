Kaplan ve Canbaz ailelerinin mutlu günü

Halı dünyasının önde gelen firmalarından Kartal Halı Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kaplan'ın oğlu Ali Can ve Bursalı Sanayici İş Adamı Mümin Canbaz'ın kızı Elif Gaziantep'te düzenlenen muhteşem bir düğünle dünya evine girdiler.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kıydığı nikahta genç çifte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Vali Davut Gül ile iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri şahitlik yaptı. Damat Alican Kaplan'a Özbekistan Tarım ve Tekstil Bakanı Yardımcısı Kemal Abdulloev tarafından Özbekistan'da damatlara giydirilen el yapımı özel bir kıyafet hediye edildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül çeşitli temaslar için geldiği Gaziantep'te kentin önde gelen isimleri arasında yer alan ve halı dünyasının en önemli firmalarından birisi olan Kartal Halı Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kaplan'ın oğlunun düğününe katılarak nikah şehitliği yaptı. Gaziantepli ünlü sanatçı İhsan Güvenç'in sahne aldığı muhteşem düğüne Türkiye'nin ve dünyanın birçok ülkesinden konuklar katılarak genç çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, CHP Gaziantep Milletvekilleri İrfan Kaplan ve Dr. Bayram Yılmazkaya, TİM Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, OSB Başkanı Cengiz Şimşek ile iş ve sanayi dünyasının önde gelen isimlerinin şahitlik yaptığı nikahı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıydı. Konuklarıyla yakından ilgilenen Yusuf Kaplan'da oğlunun düğününde konuklarla birlikte ünlü sanatçı İhsan Güvenç'e eşlik ederken mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Özbekistan'dan damat'a özel kaftan

Elif ve Ali Can Kaplan çiftinin düğününe katılmak üzere Özbekistan'dan Gaziantep'e gelen Özbekistan Tarım ve Tekstil Bakanı Yardımcısı Kemal Abdulloev, devlet büyükleri ve damatlar için özel üretilen bir kaftan hediye etti. Kaftanı Damat Ali Can Kaplan'a kendi elleriyle giydiren Abdulloev genç çifte mutluluklar dileyerek damat ve gelini kutladı. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden düğünde davetliler gönüllerince eğlendi.