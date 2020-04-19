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Kaptı ama kaçamadan yakalandı

Gaziantep’te sokak arasında yürüyen kadının kol çantasının çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep'te sokak arasında yürüyen kadının kol çantasının çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Çantayı çalarak kaçan şüpheliler ise polisin titiz çalışma sonucu yakalandı.


Olay, Şahinbey ilçesi Boyacı Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuğu ile birlikte sokak üzerinde yürüyen bir kadını gözüne kestiren hırsız el çabukluğu ile çantayı kaptığı gibi kaçtı. Kısa süre olayın şaşkınlığını yaşayan kadın hırsızın peşinden koştu ama yakalayamadı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına anbean kaydedildi. Olayın polise haber verilmesinin ardından yapılan çalışma sonucu hırsızlık şüphelisi iki kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten iki şüpheliden biri çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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