Kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

Gaziantep'te bir dükkanın tentesi, yoğun kara dayanamayarak çöktü. O esnada dükkanın önünden geçen iki kişinin tentenin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te 2 gün önce akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı tüm kentte hayatı felç etmişti. Trafiği durma noktasına getiren yolları kapatan kar yağışı, kentin önemli noktalarından olan Gaziler Caddesini de etkiledi. Cadde üzerinde bulunan çok sayıda iş yerinin tentesi yoğun kar kütlesine dayanamayarak çöktü. Caddedeki bir kuyumcu dükkanının tentesinin iki gün önce çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tentenin altından geçen iki kişinin tentenin altında kalmaktan son anda kurtulduğu o anlar güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Yoğun kar kültesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtulan iki kişinin yaşadığı korku dolu anları güvenlik kamerası anbean görüntüledi.