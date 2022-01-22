İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde hasta almaya giden ambulans yolda kara saplandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hasta almaya giden ambulans yolda kara saplandı. Sağlık ekiplerinin yardımına ise karla mücadele ekipleri yetişti.


Nurdağı ilçesi kırsalında bulunan Kartal Mahallesi'nde karbonmonoksit gazı zehirlenmesi ihbarına giden sağlık ekiplerini taşıyan ambulans yolda kara kaplandı. Bir süre kurtulmaya çalışan ekipler, başarılı olamayınca karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi ise bölgeye yönlendirilen bir başka ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen iş makineleri tarafından yolun açılmasının ardından ambulans çekilerek saplandığı yerden kurtarıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.