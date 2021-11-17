Karabağ'ın inşasında Türkiye önemli rol oynayacak

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Karabağ'ın yeniden inşasında, inşaat ve yer altı yapılanmasında büyük rol oynayacağını söyledi.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Mehmet Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen Uluslararası İş Forumu'na (İBF) katıldı. Milletvekili Mehmet Erdoğan yaptığı açıklamada; Azerbaycan'ın Başkenti Bakü' de düzenlenen Uluslararası İş Forumunun 25 ülkeden bini aşkın iş insanının bir araya geldiği önemli bir zemin olduğunu belirtti.

Forum kapsamında Azerbaycan'ın Ticari ve yatırım potansiyeline dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin Karabağ'ın yeniden inşasında, inşaat ve yer altı yapılanmasında büyük rol oynayacağını, Ticari ve İktisadi anlamda Türk iş insanlarının Azerbaycan' a yapacağı katkıyı üst düzeye çıkaracağını ve ciddi yatırımlar yapılacağını söyledi.

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen Foruma Azerbaycan Ulaştırma Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev, Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Türkiye' den Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Cahit BağcI, İTO Başkanı, IBF Başkanı Erol Yarar ve İş insanları katıldı.