İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaduman'dan, Medical Park'a veda ziyareti

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Medical Park Gaziantep Hastanesi’ne veda ziyaretinde bulundu.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Medical Park Gaziantep Hastanesi'ne veda ziyaretinde bulundu.


Çanakkale Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Gaziantep Emniyet Gene Müdürü Faruk Karaduman, kentte gerçekleştirdiği veda ziyaretleri kapsamında Medical Park Gaziantep Hastanesi'ni ziyaret ederek Genel Koordinatör Hayrullah Kubba ile bir araya geldi.


Kubba, Karaduman'a yeni görevinde başarı temennilerinde bulunarak, “Karaduman, Gaziantep'te görev yaptığı sürece yaptığı başarılı çalışmaları ve azmiyle Gaziantep halkının gönlünü kazandı. Gideceği yerde de aynı sevgi ve saygıyı göreceğinden hiç şüphemiz yok. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.