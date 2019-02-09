Karakan ve Kaplan Büyükelçi Hızlan'ı ziyaret etti

Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'e katılmak için Hırvatistan'a giden ve Türkiye büyükelçiliğinin büyük desteklerini gören Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı maçlarına yüksek moral ve motivasyonla çıkarken, THF Başkanı Sadık Karakan ve Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan Hırvatistan Türkiye Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan'ı büyükelçilikteki makamında ziyaret ederek teşekkür ettiler. Büyükelçi Hızlan Trophy liginde Türkiye'yi temsil eden takımın yöneticilerini kutlayarak başarılar diledi.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Yönetim Kurulu Üyesi Caner Erim, THF Disiplin Kurulu Başkanı Av Ertan Demirezen ile Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan Hırvatistan Türkiye Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan'ı büyükelçilik binasında ziyaret ederek takıma verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

THF Başkanı Sadık Karakan Türkiye'nin hokey alanında ulaştığı nokta hakkında Büyükelçi Babür'e bilgi verirken, yüzyıllardır hokey yapan ülke takımlarıyla aynı kulvarda yer almanın Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan'da Trophy öncesi takımın kazandığı maçları anlatarak, kulübün bu güne kadar altı kez Avrupa şampiyonluk kupasını Türkiye'ye götürdüğünü ve hokey dünyasının en önemli kupaları arasında sayılan Trophy kupasını da kazanmak için Hırvatistan'a geldiklerini ifade ederek, ekibe verdiği büyük desteklerden dolayı Büyükelçi Hızlan'a teşekkür etti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Hırvatistan Türkiye Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, böylesine önemli bir şampiyonada Türkiye'nin etkin bir şekilde temsil edilmesinden dolayı çok memnun olduğunu ifade ederek, takımın bütün maçlarını yakından takip edeceğini ve Büyükelçilik olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. THF Başkanı Sadık Karakan Büyükelçi Hızlan'a günün anısına üzerinde ismi yazılı olan milli takım forması hediye ederek teşekkür etti.