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Karantinadaki çocuklara oyuncak desteği

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Aşağıçardak Mahallesinde yaşayan çocuklara Kızılay oyuncak dağıttı.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Aşağıçardak Mahallesinde yaşayan çocuklara Kızılay oyuncak dağıttı.


Nizip Kızılay ekibi, ‘Vefa Sosyal Destek' projesi kapsamında korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alınan mahalledeki çocukları unutmadı. Ekipler, giriş ve çıkışlara kapanan mahallede yaşayan çocuklar için temin edilen oyuncakları muhtara teslim etti.


Oyuncak kolilerini, jandarmanın kapattığı mahallenin giriş yoluna gelen mahalle muhtarı teslim alırken kızılay ekipleri, muhtar ve güvenlik güçleri ile günün ansına fotoğraf çektirdi.

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