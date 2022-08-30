Karapınar ve çevresinde düzenleme yapılacak

Nilüfer çiçeklerini içinde barındıran Karapınar Gölü'nde yapılacak çalışmayla ilgili teknik ekibi ve çevre halkıyla beraber incelemede bulanan Başkan Fatma Şahin, projelerle ilgili vatandaşlara bilgi verdi. Başkan Şahin'e incelemelerinde Yavuzeli Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın ve Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu eşlik etti.

10 milyon TL'lik çevre düzenlemesi yapılacak

Karapınar Gölü ve çevresinde vatandaşların dinlenebileceği bir alan haline getirilmesi için yaklaşık 35 dönümlük bir alanda yapılacak çalışma, içerisinde spor tesisi, kafeterya, kamelyalar, mescit bulunduracak. 10 milyon TL'lik yatırım yapılacak proje tamamlandığında Gaziantep-Yavuzeli arasında vatandaşların nilüferler eşliğinde piknik yapabileceği bir alan tamamlanmış olacak. Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, bölgede su kaynaklarının doğru kullanımı ve buharlaşmayla su kaybının önlenmesi için sulama kanallarında kapalı sulama kanalı sistemi çalışmasının uygulanacağını söyledi. Öte yandan bölgede yapılacak tesisleşmeyle sulamada damla sulama tekniği imkanı çiftçilere sağlanacak.

''Tesisleşmeyi tamamlamamız gerekiyor''

Şahin, Yavuzeli'nin en büyük geçim kaynağının tarım olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı'nın toprak analizleri yaparak ata tohumunu tespit ettiğini ve ata tohum ile fide dağıtımını bölge çiftçilerine yaptığını, Büyükşehir Belediyesi'nin ata tohumu uygulamasının Yavuzeli'nde devam ettiğini aktararak şunları söyledi:

“Yapılan çalışmalar ve açılan yollarla Yavuzeli merkeze en yakın ilçemiz ve çok hızlı büyüyor. Bu büyümeyi sağlıklı bir şekilde yapmamız gerek ve Rumkale'ye giden yol buradan geçiyor. İlçemizin en önemli geçim kaynağı tarım. Bir taraftan çiftçimizin sulama ihtiyacı varken bir taraftan da Yavuzeli'nin içme suyu ihtiyacı var. Su yönetimi altın yönetimi kadar önemli. Bizim burayı doğru yönetmemiz lazım. İçme ve sulama için açılan sondaj kuyular var. Bunun iyi yönetilebilmesi için valilimizle bir toplantı yaptık. Kaymakamımız ve Yavuzeli Belediye Başkanımız DSİ'nin son verilerini ve raporlarını alacak. Karapınar'ın güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi ve su seviyesinin düşmemesi için çiftçimizin sulamada damla sulamaya geçmesini sağlayacağız. Hava çok sıcak ve buharlaşma fazla. Açık sulama kanalı buharlaşmayı arttırıyor. Kapalı sulama kanalı yapmaya ve damla sulamaya geçecek şekilde tesisleşmeyi tamamlamamız gerekiyor.”

''Yavuzeli daha da zenginleşecek''

Başkan Fatma Şahin, konuşmasında yapılacak çalışma hakkında bilgi vererek sözlerine şöyle devam etti:

“Karapınar'ın yanındaki alanda yeni bir düzenlemeye gidiyoruz. Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı bir çalışma yaptı. Karapınar'ın bir özelliği de üzerinde çok fazla nilüferin olması. Olağanüstü güzel bir bitki. Bu bitkiye iyi bakarak daha fazla çoğaltmamız gerekiyor. Bunun çalışması bu. Nilüferlerle Karapınar'ın güçlendiği, etrafında ciddi bir peyzaj düzenlemesi yapılacak. Merkezin piknik ihtiyacını Karapınar'a yönlendirmek istiyoruz. Yaklaşık 35 dönüm üzerinde yapılan çalışma tamamlandı ve ihalesine çıkıyoruz. 10 milyonluk bir yatırım. Yavuzeli- Gaziantep Hattı tamamlanınca şehir buraya dönecek ve nilüferleri daha fazla Gaziantepli görecek. Yavuzeli buraya gelen kardeşlerimizle daha da güçlenerek zenginleşecek. Buradaki su yönetimi için valimizin koordinasyonunda bütün ekipler burada. Belediye Başkanımızla birlikte su yönetimini doğru yönetmek gerekiyor.”