Karayolu savaş alanına döndü: 4 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada kazada otomobilin biri paramparça olurken, parçaları ise karayoluna savruldu. Kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Karkamış ilçesinden Nizip ilçesine seyir eden C.G yönetimindeki 34 RG 8294 plakalı Opel Astra marka otomobil ile karşı istikametten gelen A.Ş. idaresindeki 80 FN 463 plakalı Toyota Coralla model otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri savrularak, taklalar attı. Fıstık bahçesine düşen otomobilin parçaları ise karayoluna dağıldı. diğer otomobilin ise ön kısmında büyük hasar oluştu. Karayolunda savaş alanını anımsatan görüntüler ortaya çıkaran kazada ise otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri başka bir kazanın olmaması için karayolunda geniş güvenlik tedbirleri alırken, yaralılar ise olay yerine çağrılan 112 ambulansları ile Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların 4'ünün de durumunun ağır ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, kazanın ardından kontrollü olarak trafik akışısının sağlandığı karayolu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.