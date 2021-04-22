Kardeş okuldaki öğrencilere oyuncak hediyesi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kreş ve Anaokulu öğrencileri “Kardeşlerimle Paylaşıyorum” etkinliği kapsamında hazırladıkları hediyeleri, Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'ne bağlı 24 Kasım İlkokulu anasınıfı öğrencileriyle paylaştı.

GAÜN Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü Minik Umutlar Sınıfı öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla aileleriyle birlikte hazırladıkları oyuncak ve kitap, defter kalem gibi çeşitli kırtasiye malzemeleri kardeş okul olarak seçilen Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'ne bağlı 24 Kasım İlkokulu anasınıfı öğrencilerine teslim edildi.

Pandemi nedeniyle etkinliğin online olarak gerçekleştiğini belirten Minik Umutlar Sınıfı Öğretmeni Lütfiye Kırcılı, öğrencilerin online olarak arkadaşlarıyla görüşüp duygularını paylaştığını belirtti. “Amacımız, paylaşmanın zor şartlarda bile yapılabileceğini göstermek, paylaşmanın bize hissettirdiği güzel duyguları çocuklarımızın hissetmesini sağlamak ve bunun gelecek hayatlarında çocuklara çeşitli kazanımlar kazandırmasını öncülük etmek. Bu etkinlikte benimle birlikte ilerleyen ve mutlulukla katılan velilerime canı gönülden teşekkür ederim. İyilik hiçbir zaman boşa gitmeyen bir yatırımdır. Çocuklarımızın bu yatırımlarla büyümesi en büyük temennimiz” diye konuştu.