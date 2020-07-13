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Kargo aktarım merkezinde 4 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te bir kargo aktarım merkezine yapılan operasyonda 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ile 790 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Gaziantep'te bir kargo aktarım merkezine yapılan operasyonda 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ile 790 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesindeki bir kargo aktarım merkezine kaçakçılık operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında kargo aktarım merkezindeki 13 kolide yapılan aramada 4 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ile 790 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.


Olayla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara başlandığı belirtildi.

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