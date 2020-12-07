İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Kargo bizden' diyerek 41 ilde 82 kişiyi dolandırdılar

Gaziantep’te, sahte sosyal medya hesapları kurarak ucuz oto parçası ilanları yayımlayan 11 şüpheli, 41 ilde 82 vatandaşın binlerce lirasını dolandırdı.

Gaziantep'te, sahte sosyal medya hesapları kurarak ucuz oto parçası ilanları yayımlayan 11 şüpheli, 41 ilde 82 vatandaşın binlerce lirasını dolandırdı. Yapılan şikayetler üzerine harekete geçen polis, şüphelileri iki aylık teknik takibin sonucunda düzenlenen operasyonla yakaladı.


Gaziantep'te, aralarında bir kadının bulunduğu 11 şüpheli sosyal medya siteleri üzerinden kurdukları sahte hesaplarla ‘ucuz oto parçası' ilanları paylaşarak, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 82 vatandaşı dolandırdı.



‘Parayı gönder kargo bizden'


Tuzaklarına düşürdükleri mağdurlara ‘kargo bizden' diyerek güven veren şüpheliler, kendilerine yapılan havalenin ardından kayıplara karıştı. Bekledikleri kargo gelmeyen mağdurlar iletişime geçtikleri numaraları aradıklarında ise dolandırıldıklarını fark etti.


41 ilde 82 kişiyi aynı yöntemle dolandıran 11 şüpheli, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından iki aylık teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.