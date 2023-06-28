Kargo paketinden 80 litre sahte alkol çıktı

Gaziantep'te polis ekiplerince bir ikamette yapılan aramada, kargo paketinin içinde 80 litre sahte alkol ile 50 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikamette yapılan aramada, kargo paketinin içinden 80 litre sahte dökme alkol ile 50 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi. Ekipler, kargo paketine zulalanmış halde 80 litre sahte dökme alkol ile 50 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.