Karı koca kazada öldü

Gaziantep'te bir iş makinesi ile bir otomobilin karıştığı trafik kazasında otomobilin içindeki karı koca hayatını kaybederken, aynı araçtaki oğulları ve gelinleri ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Burç kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, şehir merkezine giden Ali K. idaresindeki 27 B 3852 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol çalışması yapan iş makinesine çarptı. Çarpmanın ardından takla atan otomobilin içerisindeki Ali K. ile eşi Fatma K. hayatını kaybederken, oğulları Hamdi K. ile gelinleri Hamide K. yaralandı.

Kazanın ardından yaralılar Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden karı kocanın cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Ali K. ve Fatma K.'nın cenazeleri otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili inceleme başlattığı belirtildi.