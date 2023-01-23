Gaziantep'te gece saatlerinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada olay yerinde hayatını kaybeden Kamil Akgül'ün yaralı olarak hastaneye kaldırılan eşi Necla Akgül de kurtarılamadı. Feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, dün gece saatlerinde eski Nizip yolu Şehitkamil ilçesi Bilek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Nizip istikametine seyir halinde olan Kamil Akgül yönetimindeki 27 ALM 024 plakalı araç, karşı istikametten gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 06 BAG 967 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Kamil Akgül (52) olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan eşi Necla Akgül (49) ise ağır yaralandı.

Karı-kocayı ölüm bile ayıramadı

Yaşanan feci kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Necla Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden karı-koca Necla Akgül ile Kamil Akgül'ün cenazeleri, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin, kırsal Arıl Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Feci kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.