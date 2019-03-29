Karın ağrısı şikayetiyle gitti, böbreğinde tümör çıktı

Gaziantep'te idrarda kanama ve şiddetli böbrek ağrısı şikayeti ile Özel Gaziantep Anka Hastanesine başvuran 72 yaşındaki İsmail Fidan'ın böbreğinde tümör tespit edildi. Fidan,tümörlü bölgeye yapılan kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Gaziantep'te yaşayan 72 yaşındaki İsmail Fidan, bir süredir şiddetli böbrek ağrısı yaşıyor ve idrarından kan geliyordu. Ağrıları dayanılmaz hale gelince Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne başvuran İsmail Fidan'ın yapılan muayene ve tetkikler sonucunda sağ böbreğinde 9 cm'lik tümör olduğu saptandı. Ameliyat olmadığı takdirde tümörün ciddi sorunlara neden olacağı söylenen Fidan, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik'in tümörlü bölgeye yaptığı laparoskopik (kapalı)sağ radikal nefrektomi ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Ameliyat sonrası ağrıları dinen Fidan, “Tümörün adını bile duymak beni korkutmuştu. Doktorum korkmam gereken bir şey olmadığını söyleyerek hastalık hakkında beni detaylı olarak bilgilendirdi. Ameliyatın ardından kendimi iyi hissediyorum. Kendisine ve Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi.

Özel bir ameliyat gerçekleştirdiklerini belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik,

"Hastamızın yapılan tetkiklerinde sağ böbreğinde yaklaşık 9 santimetrelik tümör tespit ettik.Durumu kendisine iletip hemen ameliyat olması gerektiğini söyledik. O da kabul etti. Laparoskopik yani kapalı yöntem sağ radikal nefrektomi ile böbrek ve tümörü aldık. Operasyon bir buçuk saat sürdü. Başarılı geçen ameliyatın ardından hastamızı 2. gün taburcu ediyoruz. Hastamız artık normal yaşantısına dönebilir” dedi.

"Böbrek tümörleri sinsice ilerliyor"

Böbrek tümörlerinin belirti vermeden sinsice ilerlediğini söyleyen Özel Gaziantep Anka Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik, bu nedenle düzenli doktor kontrolünün önemli olduğunu dile getirdi. Böbrek tümörleri ile ilgili bilgi veren Çelik, “Hastalık çoğunlukla 60-70 yaşlarında görülmekle beraber, son yıllarda daha erken yaşlarda da ortaya çıkmaktadır. Belirti vermeden ilerleyen bu hastalığın erken yaşlardaki tespiti daha çok herhangi bir nedenle yapılan tetkiklerde tesadüfen görülmektedir. İlerlemiş veya büyümüş böbrek tümörleri idrarda kanama, bel bölgesinde ağrı, şişlik belirtileri gösterir. Ancak hastalık bazen vücutta yüksek tansiyon, kilo kaybı, ateş, kansızlık veya kan sayımında yükseklik, kan kalsiyum seviyesi yükselmesi gibi sistemik bazı bulgulara da yol açabilir. Sigara tüketimi, yüksek tansiyon, obezite, aşırı ağrı kesici ilaç kullanımı, viral hepatitler ve birinci derece yakınlarında böbrek tümörü bulunulması kişinin risk altında olduğunun göstergesidir. Böbrek tümörleri, kısa zamanda yaşamı tehdit edebilirken, erken dönemde tespit edildiğinde tedavi başarısı ve tedavi sonrası yaşam süresi çok daha yüz güldürücü olmaktadır” diye konuştu.