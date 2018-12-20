Karısı ve çocuklarından ayrı yaşayan şahıs, babasının evini yaktı

Gaziantep'te karısı ve 2 çocuğundan ayrı yaşayan şahıs, girdiği bunalım sonucu kendisinin de yaşadığı babasının evini ateşe verdi. Şahıs, bir anda etrafını saran alevlerden güçlükle kurtularak kendini dışarı attı.

İddiaya göre, eşi ve 2 çocuğundan ayrı yaşayan 27 yaşındaki Orhan Ç. Şehitkamil ilçesi Çakmak Mahallesi Çakmak sokakta bulunan babasına ait 4 katlı evin en üst katında yangın çıkardı. Evde kimse yokken evi ateşe veren Orhan Ç. alevler ve çıkan duman nedeniyle balkona çıkarak yardım istedi. "Yangın var" diye bağıran Orhan Ç. kendini güçlükle evden dışarı attı. Baygınlık geçiren Orhan Ç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, Orhan Ç.'nin psikolojik sorunlarının bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.