Kariyer Günlerinde Öğrencilere Altın Tavsiyeler

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Yönetim Kariyer Topluluğu tarafından düzenlenen Genç Kariyer Zirvesi'nde Doç. Dr. Cem Gökçen, Cengiz Halil Çiçek, Sümeyra Osmanlıoğlu ve Reşat Taman, öğrencilerle deneyimlerini paylaşıp önemli tavsiyelerde bulundu.

Konuşmasında öğrencilere işlerini çok iyi yapmaları önerisinde bulunan GAÜN Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Gökçen, “Türkiye'de bir insan her şeyi iyi yapmaya çalışıyor. Oysa, bunu yapmaya çalışırsanız hiçbir şeyi ii yapamazsınız. Kendimizle ilgili şüphelerden vazgeçip, yapabileceğimizin en iyisini yapmaya devam etmek, ısrarcı olmak, başarısızlığa reddedilmeye ve dalga geçilmeye rağmen ve merdivenleri yavaş yavaş çıkmak. Alanınızda biraz daha gayret etmek, o iş üzerinde tekrar tekrar çalışmak gerekiyor. Sadece ders dinlediğimizde yüzde 5 öğreniyoruz. Fakat grupla tartışıp, pratik yapar oranlar yüzde 90'lara çıkıyor” dedi.

Düz Değil, Yukarı Doğru Bakın

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Gaziantep Bölge Temsilcisi ve SANKO Holding Basın Danışmanı Cengiz Halil Çiçek ise, yaşamanın risk haline geldiği günümüzde riskten kaçınanların hangi işi yaparsa yapsın vasatın üzerine çıkamayacağını, başarının “yetinme” ile sınırlı olacağını belirterek, “Başarılı olmak istiyorsanız; yola göz hizanıza paralel bakmayın, 45 derece açı ile yukarıya bakın, açıyı büyütürseniz önünüzü göremezsiniz” dedi.“Yani sizden daha üst görevlerde olanlara bakın, oralara nasıl gelmişler, başarıyı nasıl sağlamışlar, onu görün” diyen Çiçek, şunları kaydetti:“Ancak, bir süre sonra, yukarıdakilere baktıkça motivasyonunuzu kaybedebilirsiniz, işte bu nedenle zaman zaman 45 derece açı ile aşağıya bakın, başkalarının sahip olamadığı, sizin sahip olduklarınızı görün. Bu kesinlikle hayatı yalan üzerine bina etmek değil, hayatımızın bir gerçeğidir. Herkes aynı makamlara, değerlere, zenginliğe sahip olamaz. Zaten olsa kim, neyin mücadelesini verecek ki? Farklılıklar hayata renk katıyor, mücadele ruhunu geliştiriyor” şeklinde konuştu.

Başarının Sırrı Sabır

Konuşmasında öğrencilere başarılı olabilmeleri için hayatlarında özveride bulunmaları gerektiğini vurgulayan Venture Çikolata Yöneticisi Sümeyra Osmanlıoğlu ise, öğrencilere hitap ederek, “Hayatınızda ön göremediğiniz bazı sıkıntılar olabiliyor. İş kurmayı düşünüyorsanız iş kuruluş aşamasında bazı sosyal aktivitelerinizden fedakarlık yapmanız gerekir. Gece gündüz kavramı ve tatil gibi bir düşünceniz olmasın. Özverili çalışmanız gerekiyor. Hiçbir şey kolay elde edilmiyor. Başarısızlık yaşadığınızda ya da bir sıkıntı ile karşılaştığınızda geriye dönüp fikirde bir yanlışlık olup olmadığınıza bakmanız lazım. Sürdürülebilir bir fikrin olduğunuzdan eminseniz o zaman yola devam edin. Kararlı olmak ile esnek olmak arasındaki dengeyi tutturabilen insanlar hayatta başarılı olur. Kararlılık bir şeyin arkasında dimdik durmaktır. Başarısızlıklardan yılmayın. Unutmayın, her şey doğru yapılsa bile sonuç doğru alacak diye bir kaide yok. Risk alıp yola devam edin” ifadelerini kullandı.

Egolarınızdan Arının

Öğrencilere ego sahibi olmak yerine, eko sistemin bir parçası olmaları tavsiyesinde bulunan İpekyolu Kalkınma Ajansı Uzmanı Reşat Taman ise, “Öncelikle kariyerinize odaklanın. Bununla birlikte hayatınızı eğlendirmek için bu müzik olur, seyahat olur kendinize bir tutku edinin. Bu ülkede rekabet var. Rekabet olduğu için sizin her zaman bir sonraki güne daha hızlı adım atmanız gerekiyor. Önce bir hayal kuracağız. Hayal kurmak başarmanın yarısıdır. Hayal kurarsak zaten devamı zaten yavaş yavaş geliyor. Her yeni güne bir şey koymanız gerekiyor. En ufak bir şey bile koysanız bir proje, bir toplantı. Bir şeye sırf sertifika alacağım diye gelmeyin” diye konuştu.