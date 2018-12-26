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Kariyer ve gençlik konferansına yoğun ilgi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Islahiye Meslek Yüksekokulu tarafından GAÜN Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr.

Öğretim Üyesi Erhan Tunç'un sunumuyla “Kariyer ve Gençlik” konferansı gerçekleşti.


GAÜN İslahiye Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta, Dr. Öğretim Üyesi Tunç, iş dünyasının gerektirdiği beceriler ve kariyer planlama konuları başta olmak üzere, CV hazırlama, yeteneğini kullanma, diploma ve yazılı belgeler dışında farklı yeteneklerini de ifade ederek kariyerini ulaşılabilir kılmanın mümkün olduğunu söyledi.


Dr. Öğretim Üyesi Tunç, kariyer planlamanın yaşamın bir parçası olduğunu vurguladığı konuşmasında, öğrencilerin üniversite yaşamı boyunca gördükleri eğitimin sadece sonuçlarının değil, aynı zamanda üniversite yaşamını nasıl geçirdiklerinin de önemine değinerek, farklı deneyimler yaşamalarının ve model alabilecekleri hocalarının olmasının kariyer yaşamlarında çok önemli olduğunu söyledi.


Konferansın sonrasında Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. H. Ahmet Deveci tarafından Dr. Öğr. Üyesi Erhan Tunç'a teşekkür belgesi ve çicek takdim edilirken, İş Bankası İslahiye Şube Müdürü Serkan Demir tarafından da hediye takdim edildi.

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