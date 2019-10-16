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Karkamış Belediye Başkanı Doğan'dan sınıra hattında inceleme yaptı

Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle sınır hattında görev yapan güvenlik güçleri, sağlık ekipleri ve basın mensuplarını ziyaret etti.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun, sınır hattını PKK/PYD ve YPG'li teröristlerden arındırmak için yaptığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan ve 8 gündür süren operasyonlar kapsamında çok sayıda sayıda terörist etkisiz hale getirilirken Karkamış sınırındaki hareketlilik de dikkat çekiyor. Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan da devam eden operasyonlar nedeniyle sınırda görev yapan güvenlik güçleri, sağlık ekipleri ve basın mensuplarını ziyaret etti.


Sınır hattında görev yapan personellere desteklerini sürdüreceklerini belirten Belediye Başkanı Ali Doğan, her türlü destek ve ihtiyaçlar konusunda tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.

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