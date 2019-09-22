Karkamış'a ilgi büyüyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Topluluğu ve Ege Üniversitesi Sanat ve Tasarım Topluluğu öğrencileri 2020'de hayata geçirmeyi planladıkları Karkamış Antik Kenti tanıtım projesi kapsamında Belediye Başkanı Ali Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Karkamış'a gelerek bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini Başkan Ali Doğan rehberliğinde yerinde inceleme fırsatı bulan öğrenciler, bu kez projenin kapsamı ve etkinlik takvimi hakkında sunum yaptılar.

Karkamış ve Barak'ın kültürünün tanıtılması açısından bu tür girişimleri önemsediğini vurgulayan Belediye Başkanı Ali Doğan “Karkamış'ın tarihte önemli bir yeri olduğunu hatırlatarak, Arkeopark çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Antik Kentimiz yerli ve yabancı turistlerin gezi listesinde yer alacaktır" dedi.

Doğan ayrıca toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasında üniversitelerin büyük önemi olduğunu belirterek etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti.