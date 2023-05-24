Karmen Halı'ya altın marka ödülü

Halı kategorisinde yılın markası seçilen Karmen Halı adına ödülü Pazarlama Koordinatörü Salih Dörterler aldı.

Dörterler, "2001 yılından bu yana başarılı bir geçmişe sahip olan Karmen Halı, halı endüstrisindeki uzmanlığını ve kaliteli işçiliğini istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir. Birinci sınıf üretim anlayışımızdan vazgeçmiyor ve kaliteden ödün vermiyoruz. Ürün tasarımlarımızı sürekli yenileyerek modayı takip etme ve yön verme başarısını sağlamaya çalışıyoruz. Satışlarımızda yüzde 50 iç piyasa ve yüzde 50 dış piyasa dengesini sağlayarak ülkemizi dünya çapında gururla temsil ediyoruz. Altın Marka Ödülü, Karmen Halı'nın en yüksek kalite standartlarını, yenilikçiliği ve müşteri memnuniyetini korumaya olan sarsılmaz bağlılığının bir kanıtıdır" dedi.

Karmen Halı, toplam 30 bin metrekare alanda TS-EN ISO 9001 standardı ile günlük ortalama 20 ton iplik işleyerek üretim yapan Karmen Halı, ürünlerinin tasarım aşamasından satış sonrası hizmete kadar olan tüm süreçlerini yine bu merkezinden yürütmektedir. Maksimum müşteri memnuniyetini hedefleyen iç denetim anlayışı ile tüm süreçler denetlenmekte ve müşteri talepleri ile her geçen gün kendini yenileyerek rekabet üstünlüğünü elinde tutmaya gayret etmektedir.