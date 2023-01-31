Karne tatilinde çocuklar için her gün bir etkinlik

Gaziantep'te okulların ara tatili nedeniyle 8-12 yaş arasındaki çocuklar için şenlik düzenleniyor. Şenlikte gerçekleştirilen matematik, tasarım, doğa bilimleri, teknoloji, astronomi gibi etkinliklerle öğrenciler hem eğleniyor, hem de öğreniyor.

Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin iklimlendirme alanında gerçekleşen etkinliklerle, çocukların sömestr tatilini daha verimli geçirmeleri sağlanırken etkinlikler yoğun ilgi ile karşılanıyor. 30-31 Ocak tarihlerinde matematik atölyesinde; akıl ve zeka oyunları, kendi takvimimi tasarlıyorum, geometrik köpük balonum, çubuklarla çarpma, Da Vinci köprüsü, origami ve mutlu sayı mutsuz sayı oyun ve etkinlikleri çocuklarla gerçekleşti.

1-3 Şubat tarihleri arasında ise doğa bilimleri atölyesinde su ayak izi, DNA zinciri, kelebek, mikroskop gözlemi, deneylerle mor duman, el yakmayan ateş, fildişi macunu, beyaz bulut; tasarım atölyesinde quilling, kendi oyuncağını oluşturma; teknoloji atölyesinde temel kodlama, makey makey astronomi atölyelerinde ise Satürn, uçak, güneş sistemi, yükselen robot, güneş gözlemi oyun ve etkinlikleri ile çocuklar bu alanlarda eğitilecek.

Çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor

Bilim Gaziantep'in etkinlik atölyelerine sürekli katıldığını belirten 10 yaşındaki Elif İffet Tekin, “Yaprak atölyesine katılmıştım, orada yapraklarla hayvanlar yapıp onu sergiledik. Uzay atölyesine gittiğimde uçak maketi yapmıştım. Şu anda bizler bu etkinlikler sayesinde, su ve kablodan müzik yapılabileceğini öğrendik. Mangala oynayarak strateji yönümüzü geliştirdik. Bu sergi alanında bir sürü değişik proje gördüm ve burada çok eğlendim” dedi. 12 yaşındaki Yüsra Keçeci ise, “Burada doğa biliminde mikroskopla canlıları gözlemledik, yapraklardan çalışmalar yaptık. Teknoloji dalında da kodlama öğrendik. Uzay biliminde ise uçak maketi yaptık. Teleskopla gökyüzünü gözlemledik” diye konuştu.

Ayrıca sömestr şenliğine başvurmak isteyen ailelerin https://bilim.gaziantep.bel.tr/ internet adresinden yada +90 530 848 50 64 nolu telefondan etkinlikler hakkında bilgi alabileceği, isteyenlerin saat 09.00 ve 16.00 saatlerinde merkezi ziyaret edebileceği belirtildi.