Karşıya geçmek isterken aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi D-850 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Şerafettin Çetinbağ'a (65) çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan yaşlı adam ağır yaralandı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede feci kazada ağır yaralanan Şerafettin Çetinbağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden talihsiz adamın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, sabah saatlerinde tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Sürücü gözaltına alındı

Öte yandan, Şerafettin Çetinbağ'ın ölümüne neden olan hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.